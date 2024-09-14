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«Сочи» и «Ротор» поделили очки в матче 10-го тура Первой лиги

Завершился матч 10-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и волгоградский «Ротор».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов из Москвы. Итоговый результат — 0:0.

На 65-й минуте предупреждение получил защитник «Ротора» Алексей Шумских.

После этого матча в активе «Сочи» стало 15 очков. Подопечные Роберта Морено занимают пятое место после 10 матчей. «Ротор» располагается на восьмой строчке с 14 очками.

В следующем туре «Сочи» сыграет на выезде с «Соколом». Игра начнётся 21 сентября в 15:00 мск. «Ротор» у себя дома примет «Черноморец». Матч начнётся 20 сентября в 19:30 мск.

Сочи
0:0
Первый тайм: 0:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 10
14.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Роберт Морено
Денис Бояринцев
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
22
Олег Кожемякин
27
Кирилл Заика
33
Марсело Алвес
21
Игнасио Сааведра
10
Мартин Крамарич
15
Кирилл Суслов
83′
17
Артем Макарчук
14
Кирилл Кравцов
74′
88
Анатолий Макаров
77
Илья Сафронов
60′
28
Руслан Магаль
7
Владимир Писарский
83′
9
Артур Шушеначев
29
Кирилл Никитин
60′
59
Руслан Барт
Ротор
13
Никита Чагров
5
Алексей Шумских
12
Дмитрий Прищепа
65′
27
Заурбек Плиев
28
Андрей Семенов
9
Владислав Морозов
18
Владислав Тюрин
58′
44
Илья Кухарчук
19
Никита Плотников
80′
2
Кирилл Дудкин
24
Михаил Мальцев
70′
10
Игорь Соколов
31
Тимур Касимов
80′
6
Юрий Завезен
97
Дамир Таликин
70′
57
Евгений Болотов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти