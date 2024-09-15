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«Уфа» обыграла «Родину», прервав серию из трех поражений

«Уфа» победила «Родину», прервав серию из трех поражений в Первой лиге.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. «Уфа» прервала серию из трех поражений в футбольной Первой лиге, переиграв дома московскую «Родину» в матче 10-го тура первенства.

Встреча, прошедшая в Уфе в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Камиль Муллин (45-я минута) и Владислав Ложкин (90+3).

Уфимцы одержали вторую победу в сезоне, набрали 9 очков и поднялись на 16-е место в таблице Первой лиги. «Родина» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию (1 победа, 4 ничьих) и занимает восьмую строчку (14 очков).

Уфа
2:0
Первый тайм: 1:0
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 10
15.09.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Филипп Соколинский
Голы
Уфа
Камиль Муллин
45′
Владислав Ложкин
90+3′
Составы команд
Уфа
1
Олег Баклов
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
18
Артем Гуренко
60′
27
Андрей Анисимов
45
Александр Теняев
37′
62
Вадим Карпов
65′
8
Шамиль Исаев
69′
15
Валерий Бочеров
9
Владислав Адаев
41′
90′
97
Роман Пасевич
72
Камиль Муллин
54′
83′
4
Даниил Корнюшин
88
Мигран Агеян
5′
69′
11
Владислав Ложкин
Родина
23
Дэвид Сангаре
24
Александр Клещенко
26
Артем Мещанинов
7
Александр Юшин
20
Артем Концевой
89
Руслан Мальцев
55
Митя Крижан
44′
11
Святослав Кожедуб
17
Дмитрий Шадринцев
69′
88
Артем Сокол
72
Астемир Гордюшенко
35′
69′
30
Максим Данилин
28
Матвей Бурлаков
76′
27
Дмитрий Малыгин
Статистика
6
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти