«Уфа» обыграла «Родину», прервав серию из трех поражений

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. «Уфа» прервала серию из трех поражений в футбольной Первой лиге, переиграв дома московскую «Родину» в матче 10-го тура первенства.
Встреча, прошедшая в Уфе в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Камиль Муллин (45-я минута) и Владислав Ложкин (90+3).
Уфимцы одержали вторую победу в сезоне, набрали 9 очков и поднялись на 16-е место в таблице Первой лиги. «Родина» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию (1 победа, 4 ничьих) и занимает восьмую строчку (14 очков).