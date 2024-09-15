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«Сокол» с минимальным счётом обыграл «Тюмень» в матче 10-го тура Первой лиги

Завершился матч 10-го тура Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «Сокол».

Источник: БЕЛТА

Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Игра закончилась победой «Сокола» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил вингер «Сокола» Артём Максименко.

«Сокол» прерывает свою серию без побед и добывает три очка впервые с июля. Команда набрала 14 очков за 10 матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» после аналогичного количества игр заработала пять очков и располагается на последней строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.

Тюмень
0:1
Первый тайм: 0:1
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 10
15.09.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Геолог
Главные тренеры
Игорь Меньщиков
Алексей Бага
Голы
Сокол
Артем Максименко
42′
Составы команд
Тюмень
33
Станислав Крицюк
30
Давид Шавлохов
34
Максим Храмцов
41
Михаил Сухорученко
11
Данил Карпов
20
Оливье Кенфак
90+4′
72
Александр Бем
82′
5
Станислав Поройков
4
Данил Кленкин
71′
8
Денис Талалай
9
Дмитрий Купцов
55′
31
Денис Ткачук
32
Артем Кулишев
71′
10
Андрей Савинов
24
Александр Коротаев
82′
70
Андрей Марьянов
Сокол
35
Петр Косаревский
90+4′
27
Артем Молодцов
28
Павел Забелин
51
Антон Синяк
13
Дмитрий Иванов
21′
55
Артем Максименко
10
Шамиль Саадуев
64′
59
Никита Капленко
20
Данил Полубояринов
64′
7
Владислав Самко
22
Роман Юзепчук
84′
9
Владислав Шпитальный
56
Руслан Чобанов
84′
11
Владлен Бабаев
77
Дмитрий Сасин
71′
23
Иван Чуриков
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти