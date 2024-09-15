«Сокол» с минимальным счётом обыграл «Тюмень» в матче 10-го тура Первой лиги

«Сокол» прерывает свою серию без побед и добывает три очка впервые с июля. Команда набрала 14 очков за 10 матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» после аналогичного количества игр заработала пять очков и располагается на последней строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.