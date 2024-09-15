«СКА-Хабаровск» уверенно победил «Нефтехимик» в матче 10-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» после этой победы набрал 11 очков за 10 матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» после аналогичного количества игр заработал 12 очков и располагается на 12-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.