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«СКА-Хабаровск» уверенно победил «Нефтехимик» в матче 10-го тура Первой лиги

Завершился матч 10-го тура Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик».

Источник: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Команды играли на стадионе «Леон Арена» в Раменском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Игра закончилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0.

На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян. Окончательный счёт в игре на 90+2-й минуте установил Георгий Гонгадзе — 2:0.

«СКА-Хабаровск» после этой победы набрал 11 очков за 10 матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» после аналогичного количества игр заработал 12 очков и располагается на 12-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.

СКА-Хабаровск
2:0
Первый тайм: 1:0
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 10
15.09.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Леон Арена
Главные тренеры
Дмитрий Воецкий
Кирилл Новиков
Голы
СКА-Хабаровск
Артем Симонян
28′
Георгий Гонгадзе
90+2′
Составы команд
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
3
Николай Поярков
9′
17
Николай Покидышев
44
Юрий Журавлев
55
Артем Быков
7
Артем Симонян
11
Альбек Гонгапшев
20
Камран Алиев
64′
8
Александр Гаглоев
46
Никита Першин
62′
76′
14
Юрий Бавин
70
Рамазан Гаджимурадов
64′
9
Георгий Гонгадзе
92
Роман Емельянов
70′
18
Никита Мирошниченко
Нефтехимик
28
Никита Янович
2
Марат Ситдиков
17′
3
Данила Сагуткин
16
Максим Шоркин
7
Султан Джамилов
73
Максим Петров
6
Даниил Родин
46′
9
Кирилл Морозов
17
Эдуард Валиахметов
82′
83′
24
Александр Кахидзе
90
Константин Шильцов
46′
29
Роман Денисов
99
Данила Емельянов
74′
14
Матвей Першин
11
Саид Алиев
46′
10
Рашид Магомедов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти