Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» в матче лидеров Первой лиги

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле обыграли екатеринбургский «Урал» в матче десятого тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в понедельник в Туле, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Малик Одейинка (61-я минута).
«Арсенал» (22 очка) занимает первое место в турнирной таблице. Туляки не потерпели ни одного поражения в десяти турах. «Урал» (18) идет на второй позиции, команда не сумела продлить шестиматчевую серию без поражений.
В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой» 21 сентября, а «Урал» в тот же день на выезде встретится с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.