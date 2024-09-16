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Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» в матче лидеров Первой лиги

«Арсенал» одержал победу над «Уралом» в матче десятого тура Первой лиги.

Источник: ФК "Арсенал" Тула

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле обыграли екатеринбургский «Урал» в матче десятого тура Первой лиги.

Встреча, которая прошла в понедельник в Туле, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Малик Одейинка (61-я минута).

«Арсенал» (22 очка) занимает первое место в турнирной таблице. Туляки не потерпели ни одного поражения в десяти турах. «Урал» (18) идет на второй позиции, команда не сумела продлить шестиматчевую серию без поражений.

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой» 21 сентября, а «Урал» в тот же день на выезде встретится с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 10
16.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Александр Сторожук
Евгений Аверьянов
Голы
Арсенал
Малик Одейинка
61′
Составы команд
Арсенал
36
Михаил Левашов
25
Захар Волков
44
Алексей Бердников
64
Давид Семенчук
8
Артем Попов
13
Максим Кайнов
11
Сергей Ткачев
72′
28
Григорий Жилкин
18
Владислав Левин
39′
72′
9
Максим Турищев
22
Алан Цараев
90′
6
Никита Печенкин
78
Данил Липовой
72′
21
Евгений Шевченко
14
Малик Одейинка
75′
23
Александр Коротков
Урал
71
Алексей Мамин
6
Лео Гогличидзе
77′
24
Егор Филипенко
43
Тимофей Маргасов
46
Артем Мамин
5
Андрей Егорычев
11
Алексей Ионов
64′
8
Даниэл Мишкич
55
Тимур Аюпов
64′
10
Эрик Бикфалви
75
Фаниль Сунгатулин
80′
7
Илья Порохов
14
Юрий Железнов
46′
42
Егор Мосин
50
Максим Воронов
46′
17
Мартин Секулич
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти