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«Балтика» на выезде проиграла «Торпедо» в матче 10-го тура Первой лиги

16 сентября в матче 10-го тура Первой лиги московское «Торпедо» сыграло с «Балтикой» на стадионе «Арена Химки».

Источник: ФК "Торпедо" Москва

Встреча началась в 19:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.

На 44-й минуте Равиль Нетфуллин реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 53-й минуте калининградская команда усилиями Виталия Лисаковича восстановила равновесие на табло. Максим Максимов на 63-й минуте снова позволил «Торпедо» повести в счёте. И на сей раз гости уже не отыгрались.

На данный момент московский клуб заработал 20 очков. Торпедовцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Калининградская «Балтика» пребывает на четвёртом месте. Она заработала 16 очков.

Торпедо
2:1
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Первая лига, Тур 10
16.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Александр Грищенко
Голы
Торпедо
Равиль Нетфуллин
44′
Максим Максимов
63′
Балтика
Виталий Лисакович
52′
Составы команд
Торпедо
12
Егор Бабурин
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
90
Боян Роганович
99
Глеб Шевченко
52
Равиль Нетфуллин
18
Артем Соколов
51′
55′
7
Аршак Корян
22
Владислав Галкин
46′
17
Игорь Горбунов
78′
97
Марио Чурич
85′
87
Андрей Костин
38
Александр Чупаев
55′
9
Максим Максимов
69
Ираклий Манелов
77′
19
Руслан Байтуков
Балтика
1
Илья Свинов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
19
Сергей Пряхин
62′
59
Тигран Аванесян
12′
13
Денис Терентьев
68′
6
Олег Исаенко
11
Юрий Ковалев
75′
96
Амир Мохаммад
23
Никита Глушков
46′
14
Хызыр Аппаев
10
Алекс Фернандес
46′
18
Кирилл Никишин
70
Абу-Саид Эльдарушев
46′
99
Виталий Лисакович
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти