«Балтика» на выезде проиграла «Торпедо» в матче 10-го тура Первой лиги

На 44-й минуте Равиль Нетфуллин реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 53-й минуте калининградская команда усилиями Виталия Лисаковича восстановила равновесие на табло. Максим Максимов на 63-й минуте снова позволил «Торпедо» повести в счёте. И на сей раз гости уже не отыгрались.