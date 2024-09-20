«Чайка» в меньшинстве обыграла «Уфу» в матче 11-го тура Первой лиги

«Чайка» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой Лиги. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Уфа» заработала девять очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 22 очка за 10 игр.