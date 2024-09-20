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«Чайка» в меньшинстве обыграла «Уфу» в матче 11-го тура Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Чайка».

Источник: ФК "Чайка"

Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Богдан Головко из Волгограда. Матч закончился победой «Чайки» со счётом 1:0.

На шестой минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Никита Маляров. Этот гол остался единственным в игре. На 45-й минуте защитник «Чайки» Александр Нестеров получил красную карточку.

«Чайка» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой Лиги. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Уфа» заработала девять очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 22 очка за 10 игр.

Уфа
0:1
Первый тайм: 0:1
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 11
20.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Евгений Калешин
Голы
Чайка
Никита Маляров
6′
Составы команд
Уфа
1
Олег Баклов
5
Денис Кутин
27′
7
Александр Перченок
18
Артем Гуренко
62
Вадим Карпов
9
Владислав Адаев
88
Мигран Агеян
27
Андрей Анисимов
36′
46′
11
Владислав Ложкин
45
Александр Теняев
66′
21
Никита Мацхарашвили
15
Валерий Бочеров
71′
74′
8
Шамиль Исаев
72
Камиль Муллин
73′
97
Роман Пасевич
Чайка
73
Михаил Штепа
87′
44
Никита Кармаев
63
Александр Нестеров
45′
99
Андрей Евдокимов
18
Олег Николаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
90
Никита Маляров
44′
7
Александр Хохлачев
90+5′
13
Данила Янов
80′
78
Даниил Черняков
17
Муслим Бамматгереев
46′
4
Камиль Ибрагимов
19
Владислав Руденко
74′
84
Андрей Ивашин
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
Судейская бригада
Главный судья
Богдан Головко
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уфа
Чайка
Первая лига: таблица и календарь