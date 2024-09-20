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«Черноморец» переиграл «Ротор» в матче Первой лиги

«Черноморец» переиграл «Ротор» в матче 11-го тура Первой лиги.

Источник: ФК "Ротор" Волгоград

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» обыграл волгоградский «Ротор» в матче 11-го тура Первой лиги.

Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Виталий Стежко (38-я минута) и Мераби Уридия (82). У хозяев мяч забил Андрей Семенов (45+3).

«Черноморец» (17 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» (14) располагается на десятой строчке. Команда продлила серию без побед до пяти матчей.

В следующем матче «Черноморец» 29 сентября примет саратовский «Сокол», «Ротор» 30 сентября дома сыграет с владикавказской «Аланией».

Ротор
1:2
Первый тайм: 1:1
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 11
20.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Олег Василенко
Голы
Ротор
Андрей Семенов
45+3′
Черноморец
Виталий Стежко
38′
Мераби Уридия
82′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
5
Алексей Шумских
27
Заурбек Плиев
28
Андрей Семенов
18
Владислав Тюрин
97
Дамир Таликин
12
Дмитрий Прищепа
16′
3
Максим Швецов
9
Владислав Морозов
46′
63
Михаил Агеев
19
Никита Плотников
59′
76′
2
Кирилл Дудкин
24
Михаил Мальцев
77′
57
Евгений Болотов
31
Тимур Касимов
62′
44
Илья Кухарчук
Черноморец
1
Даниил Фролкин
90+5′
2
Василий Черов
5
Виталий Стежко
4
Никола Кумбурович
35
Иван Енин
64
Олег Ланин
27
Даниил Гурченко
90′
17
Денис Фомин
30
Олег Красильниченко
46′
6
Руслан Фищенко
21
Егор Иванов
78′
19
Дейвид Тегес
9
Мераби Уридия
85′
69
Илья Родионов
23
Никита Никифоров
46′
57
Вячеслав Кротов
57′
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Черноморец
Ротор
Первая лига: таблица и календарь