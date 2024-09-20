«Черноморец» переиграл «Ротор» в матче Первой лиги

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» обыграл волгоградский «Ротор» в матче 11-го тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Виталий Стежко (38-я минута) и Мераби Уридия (82). У хозяев мяч забил Андрей Семенов (45+3).
«Черноморец» (17 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» (14) располагается на десятой строчке. Команда продлила серию без побед до пяти матчей.
В следующем матче «Черноморец» 29 сентября примет саратовский «Сокол», «Ротор» 30 сентября дома сыграет с владикавказской «Аланией».