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«Урал» уверенно обыграл «КАМАЗ» и поднялся на второе место в Первой лиге

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и екатеринбургский «Урал».

Источник: https://vk.com/fc_ue

Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забил на 24-й минуте. Отличился полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. На 33-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество екатеринбуржцев.

После этой победы в активе «Урала» стало 21 очко. «Шмели» поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» с 11 очками идёт на 14-м месте.

КАМАЗ
0:2
Первый тайм: 0:2
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 11
21.09.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Евгений Аверьянов
Голы
Урал
Андрей Егорычев
24′
Алексей Ионов
33′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
18
Дмитрий Тананеев
81
Никита Мельников
6
Иван Козлов
22
Павел Горелов
9
Давид Караев
13
Валерий Почивалин
77′
42
Юрий Кириллов
23
Артем Гюрджан
46′
4
Артем Абрамов
53
Александр Дерюгин
46′
76
Артем Суханов
8
Дмитрий Стародуб
46′
2
Давид Хубаев
11
Руслан Апеков
46′
14
Сурхайхан Абдуллаев
Урал
71
Алексей Мамин
2
Силвие Бегич
6
Лео Гогличидзе
70
Матвей Бардачев
5
Андрей Егорычев
8
Даниэл Мишкич
40′
22
Мингиян Бевеев
10
Эрик Бикфалви
17
Мартин Секулич
11
Алексей Ионов
78′
27
Иван Чудин
75
Фаниль Сунгатулин
78′
14
Юрий Железнов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Куликов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
КАМАЗ
Урал
Первая лига: таблица и календарь