«Енисей» разгромил «Урал» в матче 12-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым. Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.