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«Енисей» разгромил «Урал» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Урал».

Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым. Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

На 20-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Ломакин дальним ударом вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте нападающий Максим Савельев удвоил преимущество красноярцев. На 60-й минуте защитник Александр Масловский отправил третий мяч в ворота «Урала».

После этой победы в активе «Енисея» стало 16 очков. Команда поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице. «Урал» с 21 очком идёт вторым.

Енисей
3:0
Первый тайм: 2:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 12
29.09.2024, 10:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Евгений Аверьянов
Голы
Енисей
Александр Ломакин
20′
Максим Савельев
33′
Александр Масловский
60′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
7
Андреа Чуканов
8
Александр Ломакин
89′
96
Томас Рукас
10
Тимофей Шипунов
82′
6
Амир Батырев
23
Кирилл Ушатов
82′
13
Даниил Григорьев
9
Максим Савельев
72′
15
Андрей Окладников
87
Андрей Мазурин
82′
20
Максим Лайкин
Урал
71
Алексей Мамин
2
Силвие Бегич
6
Лео Гогличидзе
45+1′
5
Андрей Егорычев
8
Даниэл Мишкич
66′
22
Мингиян Бевеев
70
Матвей Бардачев
67′
16
Фернандо Итало
11
Алексей Ионов
80′
42
Егор Мосин
75
Фаниль Сунгатулин
46′
14
Юрий Железнов
10
Эрик Бикфалви
61′
55
Тимур Аюпов
17
Мартин Секулич
1′
61′
50
Максим Воронов
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Енисей
Урал
Первая лига: таблица и календарь