«Сложно комментировать это безумие…» Провал «Урала», Талалаев победил Калешина, Мелешин спас «Сочи». 12-й тур ФНЛ

— В нашем исполнении это был не футбол, а антифутбол! Мне кажется, команда засиделась во второй лиге. И к нам прилипло мышление, поведение провинциалов. В футболе это не работает. Нужно верить в себя. Команда еще молодая. Со временем можем избавиться от такого мышления. Если ты ставишь серьезные задачи, нужен совсем другой подход. Еще до игры. Сегодня футбол обсуждать нечего. Его не было… Очень робко мы выглядели. Если хочешь прыгнуть на 2,44, надо закладываться на 2,46.