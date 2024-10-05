«СКА-Хабаровск» упустил победу в концовке результативного матча с «Уфой» в Первой лиге

На 16-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Уфы» Владислав Адаев. На 42-й минуте нападающий гостей Альбек Гонгапшев восстановил равновесие. На 70-й минуте защитник Даниил Корнюшин вывел хозяев вперёд. На 81-й минуте нападающий «СКА-Хабаровск» Яо Шарль сравнял счёт в матче. На 84-й минуте Шарль оформил дубль. На 90+4-й минуте защитник Артём Гуренко спас уфимскую команду от поражения.