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«СКА-Хабаровск» упустил победу в концовке результативного матча с «Уфой» в Первой лиге

Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «СКА-Хабаровск».

Источник: БЕЛТА

Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Максим Перезва. Матч закончился со счётом 3:3.

На 16-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Уфы» Владислав Адаев. На 42-й минуте нападающий гостей Альбек Гонгапшев восстановил равновесие. На 70-й минуте защитник Даниил Корнюшин вывел хозяев вперёд. На 81-й минуте нападающий «СКА-Хабаровск» Яо Шарль сравнял счёт в матче. На 84-й минуте Шарль оформил дубль. На 90+4-й минуте защитник Артём Гуренко спас уфимскую команду от поражения.

«СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 16 очков за 13 матчей. «Уфа» заработала 11 очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 24 очка за 12 игр.

Уфа
3:3
Первый тайм: 1:1
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 13
5.10.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Алексей Поддубский
Голы
Уфа
Владислав Адаев
16′
Даниил Корнюшин
69′
Артем Гуренко
90+4′
СКА-Хабаровск
Альбек Гонгапшев
42′
Яо Жан Шарль
81′
Яо Жан Шарль
84′
Составы команд
Уфа
1
Олег Баклов
4
Даниил Корнюшин
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
27
Андрей Анисимов
62
Вадим Карпов
97
Роман Пасевич
89
Дмитрий Стоцкий
85′
18
Артем Гуренко
9
Владислав Адаев
64′
10
Расул Гыстаров
15
Валерий Бочеров
88′
72
Камиль Муллин
88
Мигран Агеян
64′
11
Владислав Ложкин
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Николай Покидышев
21
Глеб Гурбан
44
Юрий Журавлев
55
Артем Быков
7
Артем Симонян
14
Юрий Бавин
20
Камран Алиев
79′
8
Александр Гаглоев
70
Рамазан Гаджимурадов
79′
9
Георгий Гонгадзе
92
Роман Емельянов
74′
4
Борха Мартинес
11
Альбек Гонгапшев
73′
29
Яо Жан Шарль
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Перезва
(Россия, Раменское)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
Уфа
Первая лига: таблица и календарь