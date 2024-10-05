«Торпедо» сравняло счет с «Уралом» на шестой компенсированной минуте

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Московское «Торпедо» на выезде сыграло вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 13-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Мартин Секулич (16-я минута). За «Торпедо» отличился Равиль Нетфуллин (90+6, пенальти).
«Торпедо» продолжило серию без поражений в текущем сезоне в Первой лиге и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Урал» идет на третьем месте с 22 очками.
В следующем матче Первой лиги «Урал» 12 октября примет «Тюмень», «Торпедо» в этот же день сыграет дома с саратовским «Соколом».