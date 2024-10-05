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«Торпедо» сравняло счет с «Уралом» на шестой компенсированной минуте

«Торпедо» продолжило серию без поражений в текущем сезоне в Первой лиге.

Источник: ФК "Торпедо"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Московское «Торпедо» на выезде сыграло вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 13-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Мартин Секулич (16-я минута). За «Торпедо» отличился Равиль Нетфуллин (90+6, пенальти).

«Торпедо» продолжило серию без поражений в текущем сезоне в Первой лиге и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Урал» идет на третьем месте с 22 очками.

В следующем матче Первой лиги «Урал» 12 октября примет «Тюмень», «Торпедо» в этот же день сыграет дома с саратовским «Соколом».

Урал
1:1
Первый тайм: 1:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 13
5.10.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена, 10634 зрителя
Главные тренеры
Евгений Аверьянов
Олег Кононов
Голы
Урал
Мартин Секулич
16′
Торпедо
Равиль Нетфуллин
90+6′
Составы команд
Урал
71
Алексей Мамин
2
Силвие Бегич
90+5′
6
Лео Гогличидзе
24
Егор Филипенко
43
Тимофей Маргасов
5
Андрей Егорычев
42
Егор Мосин
46′
70
Матвей Бардачев
8
Даниэл Мишкич
65′
11
Алексей Ионов
55
Тимур Аюпов
72′
88′
27
Иван Чудин
75
Фаниль Сунгатулин
47′
82′
4
Артур Юсупов
17
Мартин Секулич
82′
10
Эрик Бикфалви
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
4
Сергей Бородин
63′
15
Егор Данилкин
90
Боян Роганович
52
Равиль Нетфуллин
97
Марио Чурич
99
Глеб Шевченко
82′
2
Юрий Коледин
17
Игорь Горбунов
68′
7
Аршак Корян
22
Владислав Галкин
46′
20
Мамаду Камара
9
Максим Максимов
46′
38
Александр Чупаев
89
Руслан Червяков
46′
69
Ираклий Манелов
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торпедо
Урал
Первая лига: таблица и календарь