«Алания» выиграла в Первой лиге впервые после возвращения Гогниева

Гогниев, руководивший «Аланией» с июля 2019 по май 2022 года, вернулся на пост главного тренера команды в середине сентября. После его возвращения владикавказцы сыграли вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» и волгоградским «Ротором» (оба раза — 0:0) и обыграли «Амкал» (1:0) в рамках Кубка России.