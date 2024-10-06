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«Алания» выиграла в Первой лиге впервые после возвращения Гогниева

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футболисты владикавказской «Алании» одержали первую победу в Первой лиге после возвращения Спартака Гогниева на пост главного тренера команды, обыграв новороссийский «Черноморец» в матче 13-го тура первенства.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в воскресенье на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Тарас Гаглоев (42-я минута) и Виктор Нафиков (87).

«Алания» набрала 14 очков и делит 15−16-е места в таблице Первой лиги с ярославским «Шинником». «Черноморец» (20 баллов) идет на четвертой строчке, новороссийская команда прервала четырехматчевую победную и семиматчевую беспроигрышную серию.

Гогниев, руководивший «Аланией» с июля 2019 по май 2022 года, вернулся на пост главного тренера команды в середине сентября. После его возвращения владикавказцы сыграли вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» и волгоградским «Ротором» (оба раза — 0:0) и обыграли «Амкал» (1:0) в рамках Кубка России.

Алания
2:0
Первый тайм: 1:0
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 13
6.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
им. Билимханова
Главные тренеры
Спартак Гогниев
Олег Василенко
Голы
Алания
Тарас Гаглоев
42′
Виктор Нафиков
87′
Составы команд
Алания
1
Ростислав Солдатенко
2
Алексей Татаев
3
Константин Плиев
5
Алан Багаев
15
Ибрагим Цаллагов
19
Аллон Бутаев
8
Алан Хугаев
6′
83′
6
Заур Тарба
11
Алан Чочиев
46′
76
Виктор Нафиков
37
Тарас Гаглоев
73′
10
Батраз Хадарцев
77
Давид Кокоев
64′
9
Нури Абдоков
18
Таймураз Тобоев
63′
22
Илья Москаленчик
Черноморец
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
5
Виталий Стежко
11′
35
Иван Енин
57
Вячеслав Кротов
56′
64
Олег Ланин
27
Даниил Гурченко
46′
44
Анри Чичинадзе
90+1′
30
Олег Красильниченко
71′
7
Антон Антонов
21
Егор Иванов
79′
23
Никита Никифоров
69
Илья Родионов
46′
6
Руслан Фищенко
9
Мераби Уридия
46′
13
Роман Акбашев
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Богдан Головко
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Алания
Черноморец
Первая лига: таблица и календарь