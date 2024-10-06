«Алания» выиграла в Первой лиге впервые после возвращения Гогниева

Встреча прошла в воскресенье на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Тарас Гаглоев (42-я минута) и Виктор Нафиков (87).
«Алания» набрала 14 очков и делит 15−16-е места в таблице Первой лиги с ярославским «Шинником». «Черноморец» (20 баллов) идет на четвертой строчке, новороссийская команда прервала четырехматчевую победную и семиматчевую беспроигрышную серию.
Гогниев, руководивший «Аланией» с июля 2019 по май 2022 года, вернулся на пост главного тренера команды в середине сентября. После его возвращения владикавказцы сыграли вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» и волгоградским «Ротором» (оба раза — 0:0) и обыграли «Амкал» (1:0) в рамках Кубка России.