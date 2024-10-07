«На 95-й минуте мяч попадает в фалангу пальца — пенальти…» Непобедимый Кононов, «карусели» от Гогниева. 13-й тур ФНЛ

— Мне очень понравилась игра нашей команды, — заметил на пресс-конференции Талалаев. — Цельная, за исключением, может быть, первых 10 минут после перерыва. После того преимущества, которое имели в первом тайме, рассчитывали дожать соперника во второй половине встречи. Сейчас почти все против нас закрываются. У «Нефтехимика» сегодня не было ударов в створ. Что не понравилось? Пока у нас нет психологии победителей. Тренеру приходится игроков «сажать» на голос и дожимать голосом последние минуты таймов. Ответственность за тех ребят, которые вышли на замену и не попали в игру, беру на себя. Это наше неправильное решение. Ну что поделать… Хочу заметить, что в мой день рождения мои команды всегда играют вничью. Это было и в «Химках», и в «Ахмате». Так получается.