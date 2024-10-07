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«На 95-й минуте мяч попадает в фалангу пальца — пенальти…» Непобедимый Кононов, «карусели» от Гогниева. 13-й тур ФНЛ

Яркие события 13-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

Источник: ФК «Урал»

Был ли пенальти в ворота «Урала»?

«Урал» на последних секундах упустил победу над «Торпедо» — 1:1.

После звонкой пощечины, полученной в Красноярске (0:3), следовало ожидать, что рулевой «шмелей» Евгений Аверьянов серьезно перетряхнет состав. В итоге Бикфалви, Ионов, Бардачев и Бевеев остались в запасе. На острие атаки вновь вышел хорват Секулич. Роль левого инсайда была доверена «лимитчику» — 21-летнему Мосину, а Егорычев расположился справа.

Главный тренер автозаводцев Олег Кононов после ничьей с «Сочи» также пошел на определенные перестановки: Горбунов, Галкин, Максимов, Червяков вместо Манелова, Коряна, Чупаева, Камара. Место на последнем рубеже занял не Бабурин, а Ботнарь.

Аверьянов после провала в игре с «Енисеем» анонсировал серьезный разбор полетов в клубе. Похоже, разговор возымел должное действие. В первом тайме «Урал» смотрелся мощно, создал три жирных момента, из которых реализовал один. Секулич здорово головой замкнул подачу Мосина с фланга — 1:0. Это уже четвертый результативный балл легионера в шести играх.

Футбол
Первая лига 2024/2025
Тур 13, 5.10.2024, 16:00
Урал
1
Торпедо
1

«Торпедо» совсем уж беззубо выглядело впереди. В первые 45 минут можно вспомнить разве что плотный удар Горбунова в ближний угол, с которым справился Мамин.

А после перерыва Секулич вполне мог оформлять дубль и значительно осложнить жизнь гостям из столицы. Вновь подача с фланга, снова удар головой с линии вратарской — на этот раз мимо створа.

А дальше — тишь. Игра без моментов и ворот. Лишь в компенсированное время Чурич решился на выстрел со средней дистанции. Мяч летел мимо, но Мамин почему-то подстраховался и подарил торпедовцам угловой. На свою беду. После подачи Бородин выиграл воздух, пробил головой, и тут прозвучал свисток арбитра. По мнению Зиякова, мяч угодил в руку Гогличидзе и изменил направление (видеоповторы четкого ответа на вопрос, что же на самом деле там произошло, не дают). Пенальти! Нетфулллин сохранил для «Торпедо» ноль в графе «поражения».

Пресс-конференция Аверьянова получилась довольно короткой, но эмоциональной.

— Сегодня на поле я видел только одну команду. ФК «Урал». Но к сожалению… Я даже не знаю, как это комментировать. На 95-й минуте, хотя четыре добавили, мяч попадает в фалангу пальца — пенальти… Мне сложно тут что-либо говорить.

— Довольны ли вы игрой «Урала» по сравнению с матчем в Красноярске?

— Я сегодня видел только одну команду на футбольном поле. Видел большое количество моментов. Забивать надо. Тогда избежали бы тех курьезов, которые случились в концовке и повлияли на результат.

— Показалось, что после забитого гола «Урал» отошел назад.

— Вам показалось.

После этого результата команды остались на прежних позициях в таблице. «Торпедо» — второе, «Урал» — третий.

Писарский поблагодарил небеса за гол

«Сочи» прервал серию из четырех ничьих кряду. Да как! Дома команда Роберта Морено камня на камне не оставила от «Чайки» Евгения Калешина. 5:0!

Начало разгрому положил Писарский, на 6-й минуте отклеившись от Нестерова и замкнув великолепную верховую подачу Барта. Владимир, после того как принял поздравления от партнеров, встал на колени и возвел руки к небу. Видимо, форвард, права на которого принадлежат «Крыльям», сильно переживал из-за того, что не мог отличиться в предыдущих четырех встречах.

Футбол
Первая лига 2024/2025
Тур 13, 6.10.2024, 19:00
Сочи
5
Чайка
0

Через полчаса 18-летний правый вингер вновь выступил в роли ассистента. На этот раз точный удар головой удался Крамаричу — 2:0.

Сразу после перерыва вовсю заработала связка Писарский — Крамарич. Россиянин дважды выводил словенца на убойные позиции, но сначала за гостей сыграла перекладина, а затем «селян» спас Штепа.

Сочинцы взяли тайм-аут, чтобы выдать мощнейшую последнюю десятиминутку. Мелешин (в прошлом туре спартаковец спас южан от поражения в игре с «Торпедо»), Магаль и Кравцов заставили Штепу еще трижды капитулировать. Две голевые передачи в свой актив записал Крамарич. Теперь у 26-летнего легионера 6+5 по системе «гол плюс пас».

«Сочи» поднялся на пятую строчку, отстает на одно очко от «Балтики». «Чайка» — восьмая. В последних пяти турах команда Калешина набрала лишь два балла.

Спасение «Арсенала»

Несмотря на очередную ничью, уже третью кряду, «Арсенал» остался на вершине таблицы. 18-летний нигерийский форвард туляков Малик не попал даже в заявку на гостевую встречу с «Родиной». На острие атаки Александр Сторожук отрядил Турищева, который в прошлом сезоне забил четыре мяча за «Родину», но в марте получил серьезную травму колена и перенес операцию.

Первый тайм получился совсем уж тоскливым. Глазу зрителя не за что было зацепиться. Все осторожно, академично со стороны обеих команд.

Футбол
Первая лига 2024/2025
Тур 13, 5.10.2024, 20:00
Родина
1
Арсенал
1

Игра взорвалась на 57-й минуте. Рейна, получив мяч на фланге, сместился в центр и выкатил пас под удар Юшину. Александр переиграл Левашова и забил свой седьмой мяч в сезоне.

После игры «Арсенал» выложил в своем Telegram-канале видео этого эпизода, сопроводив его двумя вопросами: 1. Не находился ли Рейна в положении вне игры? 2. Если находился, почему не включился ВАР, работавший на этом матче?

Перуанец, к слову, практически тут же мог убивать интригу в этой встрече. Первым касанием он обработал не самую простую передачу Гордюшенко, а вторым с пяти метров пальнул в ближний угол. Туляков спас Левашов.

В атаке игра «Арсеналу» в этот вечер не давалась. Все уже шло к первому поражению туляков в сезоне, когда на 87-й минуте Дмитриев из глубины забросил в штрафную на Азявина. Тот пробил пяткой, мяч угодил в грудь Крижану, отлетел в поле и вернулся к Азявину. Чудеса. Илья моментально сориентировался и с левой ноги выстрелил в левый от себя угол, поймав голкипера на противоходе. 1:1!

— Да, нам трудно дается атака. И голы, и моменты, — признал на пресс-конференции Сторожук. — А у «Родины» одни из самых сильных игроков группы атаки в лиге. Поэтому второй тайм где-то у нас не получился. Недоработали, могли сыграть лучше. Все логично. Соперник тоже совершил грубую ошибку — начал охранять счет. А мы как раз пошли вперед, сравняли.

Талалаев: «В мой день рождения мои команды играют вничью»

5 октября главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву исполнилось 52 года. На следующий день команда не смогла его порадовать победой в домашнем матче с «Нефтехимиком» (0:0).

Группу атаки калининградцев составили Пряхин слева, Лисакович справа и Аппаев на позиции центрфорварда. За креатив в середине поля отвечал Петров.

Футбол
Первая лига 2024/2025
Тур 13, 6.10.2024, 19:00
Балтика
0
Нефтехимик
0

Именно Илья на 22-й минуте выполнил заброс за спины защитникам гостей и вывел Мохаммада на хорошую позицию, но тот с двух попыток не переиграл Яновича. Через минуту голкипер гостей был уже бессилен после удара Пряхина головой — перекладина! Вскоре Лисакович толком не положил корпус и пробил крайне неточно из пределов штрафной. Калининград давил, счет не менялся.

После перерыва хозяева были уже не так остры впереди. Замены Талалаева не сработали. Алекс Фернандес и вовсе в игру не попал. Нижнекамцы в свою очередь пару раз опасно огрызнулись. Петров стрелял с левой ноги — мяч разминулся с дальним углом.

— Мне очень понравилась игра нашей команды, — заметил на пресс-конференции Талалаев. — Цельная, за исключением, может быть, первых 10 минут после перерыва. После того преимущества, которое имели в первом тайме, рассчитывали дожать соперника во второй половине встречи. Сейчас почти все против нас закрываются. У «Нефтехимика» сегодня не было ударов в створ. Что не понравилось? Пока у нас нет психологии победителей. Тренеру приходится игроков «сажать» на голос и дожимать голосом последние минуты таймов. Ответственность за тех ребят, которые вышли на замену и не попали в игру, беру на себя. Это наше неправильное решение. Ну что поделать… Хочу заметить, что в мой день рождения мои команды всегда играют вничью. Это было и в «Химках», и в «Ахмате». Так получается.

Первая победа Гогниева

«Алания» Спартака Гогниева притормозила разогнавшийся «Черноморец» Олега Василенко. До поездки в Грозный, где проводят домашние матчи владикавказцы, «моряки» одержали четыре победы подряд. Но из столицы Чеченской Республики не смогли увезти даже ничью. «Барсы» забили два безответных гола.

Футбол
Первая лига 2024/2025
Тур 13, 6.10.2024, 17:00
Алания
2
Черноморец
0

Перед перерывом хозяева получили право на штрафной. Четыре человека пробежали мимо мяча (вот он фирменный почерк Гогниева!), а Гаглоев левой ногой шикарно перекинул «стенку», поразив правый от себя верхний угол. Точку в игре на 86-й минуте поставил Нафиков, здорово пробив головой после мягкого навеса Абдокова.

— Полностью переиграли соперника, — заявил Гогниев. — Первый гол? Это все нами нарабатывается, и это, поверьте, очень опасно. Вратарь соперника же не знает, кто в итоге ударит. Первый пробегает мимо мяча, второй, третий… И голкипер постоянно дергается. Он не в курсе, кто в итоге нанесет удар, гадает. В итоге на долю секунды может потерять концентрацию. А тут бам — и гол. Это очень эффективно. Мы на правильном пути.

Торпедо
Урал
Балтика
Алания
Арсенал
Первая лига: таблица и календарь