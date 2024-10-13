Андрей Талалаев подвёл итоги первого месяца работы в «Балтике»

«Команда стала нашей, нашего тренерского штаба. Она уже управляемая. Первый тайм с “Нефтехимиком” был близок к тому, что мы называем футболом и к чему ребят призываем стремиться. В “Химках” мы к этому пришли лишь через три месяца работы», — приводит слова Талалаева Metaratings.