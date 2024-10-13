Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Талалаев подвёл итоги первого месяца работы в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвёл итоги своего первого месяца работы в калининградском клубе.

Источник: Чемпионат.com

«Команда стала нашей, нашего тренерского штаба. Она уже управляемая. Первый тайм с “Нефтехимиком” был близок к тому, что мы называем футболом и к чему ребят призываем стремиться. В “Химках” мы к этому пришли лишь через три месяца работы», — приводит слова Талалаева Metaratings.

На данный момент калининградская «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Андрея Талалаева набрали 21 очко в 13 матчах. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков после 14 встреч.

Балтика