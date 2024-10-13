«Тяжело давать комментарии после серии таких игр. Большое разочарование от многих футболистов, на которых очень рассчитывали. Ошибки в селекции, без сомнений, существуют, без них никак. По нашему бюджету мы должны находиться в турнирной таблице ниже “Тюмени”, но это не оправдывает нас. Три игры проведены безобразно, и хочется извиниться перед болельщиками за это. Выводы сделаны, движемся дальше. Очень сильно надеюсь, что все футболисты осознают, в какой ситуации мы оказались. Отдельно хочется поклониться тем людям, кто нас поддерживает, особенно в выездных играх. Как говорится, луч света в тёмном царстве!
Не хочется возвращаться к больной теме, но, если знать, в какой ситуации находится клуб, многие бы изменили своё мнение. Мы не живем, а выживаем. Самое простое оскорбить, унизить футболистов, тренеров. Я с шести лет в футболе, прошёл все этапы от футболиста до генерального директора, провёл всю жизнь в “Соколе” и официально заявляю: какие бы проблемы не были у нас, их мы решим. Прекрасно понимаю, что в случае вылета в Саратове долго не будет Первой лиги. Какой у нас вид спорта может собрать на стадионе от 4 до 6 тысяч болельщиков?!» — приводит слова Потапова пресс-служба клуба на официальном сайте.
«Мы не живём, а выживаем». Директор «Сокола» обратился к болельщикам клуба
Директор футбольного клуба «Сокол» Алексей Потапов высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне Первой лиги, а также обратился к болельщикам саратовцев после разгрома от «Торпедо» (0:5) в матче 14-го тура.
«Тяжело давать комментарии после серии таких игр. Большое разочарование от многих футболистов, на которых очень рассчитывали. Ошибки в селекции, без сомнений, существуют, без них никак. По нашему бюджету мы должны находиться в турнирной таблице ниже “Тюмени”, но это не оправдывает нас. Три игры проведены безобразно, и хочется извиниться перед болельщиками за это. Выводы сделаны, движемся дальше. Очень сильно надеюсь, что все футболисты осознают, в какой ситуации мы оказались. Отдельно хочется поклониться тем людям, кто нас поддерживает, особенно в выездных играх. Как говорится, луч света в тёмном царстве!
Олег Кононов
Алексей Бага
Сергей Бородин
12′
Ираклий Манелов
15′
Владислав Галкин
26′
Равиль Нетфуллин
51′
Равиль Нетфуллин
57′
51
Виталий Ботнарь
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
90
Боян Роганович
52
Равиль Нетфуллин
97
Марио Чурич
99
Глеб Шевченко
46′
19
Руслан Байтуков
17
Игорь Горбунов
60′
18
Артем Соколов
22
Владислав Галкин
59′
89
Руслан Червяков
9
Максим Максимов
70′
7
Аршак Корян
69
Ираклий Манелов
77′
77
Виталий Шитов
35
Петр Косаревский
13
Дмитрий Иванов
20
Данил Полубояринов
22
Роман Юзепчук
59
Никита Капленко
88
Александр Гуз
10
Шамиль Саадуев
60′
11
Владлен Бабаев
23
Иван Чуриков
62′
67′
27
Артем Молодцов
77
Дмитрий Сасин
61′
69
Роман Ермолин
7
Владислав Самко
77′
8
Аслан Дудиев
90+3′
55
Артем Максименко
46′
9
Владислав Шпитальный
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти