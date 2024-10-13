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«Арсенал» упустил возможность возглавить таблицу Первой лиги, сыграв вничью с «Сочи»

Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Сочи».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит в самом конце первой половины игры. На 45+1-й минуте нападающий тульского «Арсенала» Максим Турищев вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте матча форвард «Сочи» Павел Мелёшин, права на которого принадлежат «Спартаку», сравнял счёт.

На данный момент тульский «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков в 14 матчах. «Сочи» после аналогичного количества встреч находится на шестой строчке. Подопечные Роберта Морено имеют в своём активе 21 очко.

Арсенал
1:1
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Первая лига, Тур 14
13.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Александр Сторожук
Роберт Морено
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Сочи
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