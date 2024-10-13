«Арсенал» упустил возможность возглавить таблицу Первой лиги, сыграв вничью с «Сочи»

Первый гол в матче был забит в самом конце первой половины игры. На 45+1-й минуте нападающий тульского «Арсенала» Максим Турищев вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте матча форвард «Сочи» Павел Мелёшин, права на которого принадлежат «Спартаку», сравнял счёт.