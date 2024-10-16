Московское «Торпедо» не выплатило поставщику воды более миллиона рублей — источник

На 19-й минуте полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Затем на 37-й минуте нападающий Илья Стефанович увеличил преимущество гостей. Довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте Иван Зазвонкин. На 50-й минуте отличился снова Фернандес, оформив дубль во встрече.