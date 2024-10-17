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На футбольный клуб «Торпедо» подали иск за неоплату поставок воды на 1,2 млн рублей

Сообщается, что поставка была произведена за сезон 2023−2024 года.

Источник: https://vk.com/torpedomoscowfc

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Поставщик питьевой воды ООО «Дабл блэк» подало иск к футбольному клубу «Торпедо» из-за долгов за поставку продукции. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии к производству иска ООО “Дабл блэк” к АО “ФК “Торпедо”, определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами для предварительного судебного заседания на 2 декабря 2024 г. в 15:20 мск”, — говорится в определении суда.

Как отмечается в материалах делa, истец требует от футбольного клуба 1,2 млн рублей за поставку воды за сезон 2023−2024 года.

ООО «Дабл блэк» — поставщик продуктов питания и напитков, зарегистрированный в Москве. Согласно данным ЕГРЮЛ, по итогам 2023 года выручка компании составила 111 млн рублей, что на 59,9% меньше предыдущего показателя.

Торпедо
5:0
Первый тайм: 3:0
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 14
12.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 1012 зрителей
Главные тренеры
Олег Кононов
Алексей Бага
Голы
Торпедо
Сергей Бородин
(Боян Роганович)
12′
Ираклий Манелов
(Боян Роганович)
15′
Владислав Галкин
(Равиль Нетфуллин)
26′
Равиль Нетфуллин
51′
Равиль Нетфуллин
(Игорь Горбунов)
57′
Составы команд
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
90
Боян Роганович
52
Равиль Нетфуллин
97
Марио Чурич
99
Глеб Шевченко
46′
19
Руслан Байтуков
17
Игорь Горбунов
60′
18
Артем Соколов
22
Владислав Галкин
59′
89
Руслан Червяков
9
Максим Максимов
70′
7
Аршак Корян
69
Ираклий Манелов
77′
77
Виталий Шитов
Сокол
35
Петр Косаревский
13
Дмитрий Иванов
20
Данил Полубояринов
22
Роман Юзепчук
59
Никита Капленко
88
Александр Гуз
10
Шамиль Саадуев
60′
11
Владлен Бабаев
23
Иван Чуриков
62′
67′
27
Артем Молодцов
77
Дмитрий Сасин
61′
69
Роман Ермолин
7
Владислав Самко
77′
8
Аслан Дудиев
90+3′
55
Артем Максименко
46′
9
Владислав Шпитальный
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торпедо
Первая лига: таблица и календарь