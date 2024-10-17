На футбольный клуб «Торпедо» подали иск за неоплату поставок воды на 1,2 млн рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Поставщик питьевой воды ООО «Дабл блэк» подало иск к футбольному клубу «Торпедо» из-за долгов за поставку продукции. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии к производству иска ООО “Дабл блэк” к АО “ФК “Торпедо”, определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами для предварительного судебного заседания на 2 декабря 2024 г. в 15:20 мск”, — говорится в определении суда.
Как отмечается в материалах делa, истец требует от футбольного клуба 1,2 млн рублей за поставку воды за сезон 2023−2024 года.
ООО «Дабл блэк» — поставщик продуктов питания и напитков, зарегистрированный в Москве. Согласно данным ЕГРЮЛ, по итогам 2023 года выручка компании составила 111 млн рублей, что на 59,9% меньше предыдущего показателя.