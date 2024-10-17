На футбольный клуб «Торпедо» подали иск за неоплату поставок воды на 1,2 млн рублей

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии к производству иска ООО “Дабл блэк” к АО “ФК “Торпедо”, определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами для предварительного судебного заседания на 2 декабря 2024 г. в 15:20 мск”, — говорится в определении суда.