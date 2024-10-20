«Урал» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью со счётом 3:3 в матче 15-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым (Самара). Стартовый свисток прозвучал в 9:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 3:3.
Гости вышли вперёд уже на 1-й минуте. Отличился полузащитник Тимур Аюпов. На 5-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Роман Емельянов сравнял счёт. На 9-й минуте нападающий Камран Алиев забил второй мяч хабаровчан. На 31-й минуте игрок «Урала» Аюпов оформил дубль сделал счёт 2:2. На 52-й минуте хорватский форвард Мартин Секулич прямым ударом со штрафного забил третий мяч «шмелей». Уже через четыре минуты защитник хозяев Николай Поярков вновь сравнял счёт.
После этой игры в активе «СКА-Хабаровск» стало 18 очков. Команда находится на 12-м месте. «Урал» набрал 26 очков и поднялся на первую строчку.