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«Урал» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью со счётом 3:3 в матче 15-го тура Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и екатеринбургский «Урал».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым (Самара). Стартовый свисток прозвучал в 9:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 3:3.

Гости вышли вперёд уже на 1-й минуте. Отличился полузащитник Тимур Аюпов. На 5-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Роман Емельянов сравнял счёт. На 9-й минуте нападающий Камран Алиев забил второй мяч хабаровчан. На 31-й минуте игрок «Урала» Аюпов оформил дубль сделал счёт 2:2. На 52-й минуте хорватский форвард Мартин Секулич прямым ударом со штрафного забил третий мяч «шмелей». Уже через четыре минуты защитник хозяев Николай Поярков вновь сравнял счёт.

После этой игры в активе «СКА-Хабаровск» стало 18 очков. Команда находится на 12-м месте. «Урал» набрал 26 очков и поднялся на первую строчку.

СКА-Хабаровск
3:3
Первый тайм: 2:2
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 15
20.10.2024, 09:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Евгений Аверьянов
Голы
СКА-Хабаровск
Роман Емельянов
5′
Камран Алиев
9′
Николай Поярков
56′
Урал
Тимур Аюпов
1′
Тимур Аюпов
31′
Мартин Секулич
52′
Составы команд
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
3
Николай Поярков
17
Николай Покидышев
44
Юрий Журавлев
90+4′
55
Артем Быков
7
Артем Симонян
20
Камран Алиев
74′
8
Александр Гаглоев
46
Никита Першин
89′
90′
18
Никита Мирошниченко
70
Рамазан Гаджимурадов
74′
9
Георгий Гонгадзе
92
Роман Емельянов
23′
4
Борха Мартинес
11
Альбек Гонгапшев
46′
29
Яо Жан Шарль
Урал
71
Алексей Мамин
2
Силвие Бегич
6
Лео Гогличидзе
24
Егор Филипенко
5
Андрей Егорычев
55
Тимур Аюпов
72′
42
Егор Мосин
77′
10
Эрик Бикфалви
43
Тимофей Маргасов
84′
22
Мингиян Бевеев
4
Артур Юсупов
37′
67′
27
Иван Чудин
75
Фаниль Сунгатулин
66′
7
Илья Порохов
17
Мартин Секулич
77′
15
Илья Ишков
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
Урал
Первая лига: таблица и календарь