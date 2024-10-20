Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Енисей» вырвал победу у «Уфы» в концовке матча 15-го тура Первой лиги

Сегодня, 20 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Енисей» и «Уфа».

Источник: ФК "Енисей"

Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 90+6-й минуте. Отличился нападающий «Енисея» Андрей Окладников.

После этой победы в активе «Енисея» стало 20 очков. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками находится на 17-й строчке.

Енисей
1:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 15
20.10.2024, 10:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Евгений Харлачев
Голы
Енисей
Андрей Окладников
90+5′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
7
Андреа Чуканов
8
Александр Ломакин
23
Кирилл Ушатов
11
Денис Тихонов
43
Артур Гилязетдинов
90′
18
Александр Надольский
9
Максим Савельев
81′
10
Тимофей Шипунов
87
Андрей Мазурин
81′
15
Андрей Окладников
90+6′
Уфа
1
Олег Баклов
4
Даниил Корнюшин
61′
5
Денис Кутин
90+1′
27
Андрей Анисимов
45
Александр Теняев
62
Вадим Карпов
84′
89
Дмитрий Стоцкий
15
Валерий Бочеров
18
Артем Гуренко
88′
8
Шамиль Исаев
97
Роман Пасевич
82′
93
Виктор Гараев
88
Мигран Агеян
88′
72
Камиль Муллин
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Енисей
Уфа
Первая лига: таблица и календарь