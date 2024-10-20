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«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на первое место в турнирной таблице Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались ярославский «Шинник» и калининградская «Балтика».

Источник: ФК "Балтика"

Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Балтика» одержала победу со счётом 3:1.

На шестой минуте нападающий «Балтики» Виталий Лисакович открыл счёт. Спустя пять минут увеличил преимущество гостей снова Лисакович, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного на 34-й минуте полузащитник Илья Петров. Один мяч хозяев на 61-й минуте отыграл защитник Артемий Косогоров.

После 15 сыгранных матчей «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков. «Шинник» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 14 очков.

Шинник
1:3
Первый тайм: 0:3
Балтика
Футбол, Первая лига, Тур 15
20.10.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Дмитрий Черышев
Андрей Талалаев
Голы
Шинник
Артемий Косогоров
61′
Балтика
Виталий Лисакович
6′
Виталий Лисакович
11′
Илья Петров
34′
Составы команд
Шинник
1
Сергей Айдаров
2
Артемий Косогоров
27
Артур Черный
38
Василий Алейников
70
Руслан Куль
89
Бен Загре
90
Павел Шакуро
38′
24
Джонатан Джон
15
Дмитрий Самойлов
65′
91
Лев Скворцов
61
Артем Малахов
65′
22
Мухаммад Султонов
90′
8
Данила Сухомлинов
10′
27′
5
Вячеслав Зинков
10
Тимур Жамалетдинов
39′
11
Захар Федоров
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
90+1′
5
Александр Осипов
13
Денис Терентьев
8
Андрей Мендель
11
Юрий Ковалев
19
Сергей Пряхин
70
Абу-Саид Эльдарушев
95
Илья Петров
63′
21
Иван Зазвонкин
96
Амир Мохаммад
83′
7
Кирилл Маляров
99
Виталий Лисакович
58′
9
Илья Стефанович
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Балтика
Шинник
Первая лига: таблица и календарь