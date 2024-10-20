«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на первое место в турнирной таблице Первой лиги

На шестой минуте нападающий «Балтики» Виталий Лисакович открыл счёт. Спустя пять минут увеличил преимущество гостей снова Лисакович, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного на 34-й минуте полузащитник Илья Петров. Один мяч хозяев на 61-й минуте отыграл защитник Артемий Косогоров.