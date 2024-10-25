Замдиректора по маркетингу «Енисея» арестовали на два месяца

КРАСНОЯРСК, 25 окт — РИА Новости. Заместителя директора по маркетингу ФК «Енисей» арестовали на два месяца по подозрению в коммерческом подкупе, сообщила журналистам пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Заместитель директора заключен под стражу на 2 месяца», — говорится в сообщении.
Ранее региональный СК сообщал, что в августе 2024 года заместитель директора по маркетингу и менеджер по развитию АНО ФК «Енисей» с целью подзаработать начали искать способы взаимодействия с компаниями, заинтересованными в доступе к площадкам клуба во время спортивных мероприятий и обеспечении беспрепятственной торговли продуктами питания.
Реализуя план, менеджер по развитию АНО ФК «Енисей» предложил представителю одной из коммерческих организаций заключить договор на размещение рекламных материалов стоимостью 150 тысяч рублей. При этом он также предложил за взятку в размере 550 тысяч рублей организовать услуги по обеспечению питанием во время матчей. Представитель компании согласился на условия.
Также ранее в пресс-службе регионального СК уточняли, что менеджер сотрудничает со следствием и задержан не был, а замдиректора вины не признает.