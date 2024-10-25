Замдиректора по маркетингу «Енисея» арестовали на два месяца

Реализуя план, менеджер по развитию АНО ФК «Енисей» предложил представителю одной из коммерческих организаций заключить договор на размещение рекламных материалов стоимостью 150 тысяч рублей. При этом он также предложил за взятку в размере 550 тысяч рублей организовать услуги по обеспечению питанием во время матчей. Представитель компании согласился на условия.