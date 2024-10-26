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«Балтика» обыграла «Урал» в матче 16-го тура Первой лиги

Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал».

Источник: ФК "Балтика"

Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Балтика» одержала победу со счётом 2:1.

На шестой минуте полузащитник «Урала» Андрей Егорычев открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 40-й минуте забил нападающий Виталий Лисакович. Окончательный результат в игре на 59-й минуте установил защитник Сергей Варатынов — 2:1.

После 16 сыгранных матчей «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков. «Урал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 26 очков.

Балтика
2:1
Первый тайм: 1:1
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 16
26.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Евгений Аверьянов
Голы
Балтика
Виталий Лисакович
40′
Сергей Варатынов
58′
Урал
Андрей Егорычев
6′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
5
Александр Осипов
16
Кевин Андраде
51′
8
Андрей Мендель
19
Сергей Пряхин
90+3′
95
Илья Петров
11
Юрий Ковалев
78′
7
Кирилл Маляров
96
Амир Мохаммад
46′
17
Владислав Саусь
70
Абу-Саид Эльдарушев
37′
46′
14
Хызыр Аппаев
88′
9
Илья Стефанович
99
Виталий Лисакович
77′
57
Дмитрий Бегун
Урал
99
Дмитрий Арапов
2
Силвие Бегич
6
Лео Гогличидзе
70
Матвей Бардачев
5
Андрей Егорычев
10
Эрик Бикфалви
42
Егор Мосин
63′
7
Илья Порохов
8
Даниэл Мишкич
83′
46
Артем Мамин
11
Алексей Ионов
63′
15
Илья Ишков
22
Мингиян Бевеев
68′
43
Тимофей Маргасов
55
Тимур Аюпов
82′
75
Фаниль Сунгатулин
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Балтика
Урал
Первая лига: таблица и календарь