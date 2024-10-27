«Чайка» обыграла «Аланию» в матче Первой лиги

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Песчанокопская «Чайка» обыграла владикавказскую «Аланию» в матче 16-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Владислав Руденко (38-я и 61-я минуты), также отличился Никита Маляров (14). У хозяев мячи забили Батраз Хадарцев (36) и Ибрагим Цаллагов (90+5).
«Чайка» (22 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» (17) располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Чайка» 3 ноября примет «Тюмень», а «Алания» 2 ноября на выезде сыграет с московским «Торпедо».