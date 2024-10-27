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«Чайка» обыграла «Аланию» в матче Первой лиги

Дубль Руденко принес «Чайке» победу над «Аланией» в матче Первой лиги.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Песчанокопская «Чайка» обыграла владикавказскую «Аланию» в матче 16-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Владислав Руденко (38-я и 61-я минуты), также отличился Никита Маляров (14). У хозяев мячи забили Батраз Хадарцев (36) и Ибрагим Цаллагов (90+5).

«Чайка» (22 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» (17) располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Чайка» 3 ноября примет «Тюмень», а «Алания» 2 ноября на выезде сыграет с московским «Торпедо».

Алания
2:3
Первый тайм: 0:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 16
27.10.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
им. Билимханова
Главные тренеры
Спартак Гогниев
Евгений Калешин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Панин
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Алания
Чайка
Первая лига: таблица и календарь