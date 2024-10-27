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«Сочи» на выезде проиграл «КАМАЗу» со счетом 1:0

«Сочи» уступил «КАМАЗу» и прервал серию из 9 матчей без поражений в Первой лиге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболисты «Сочи» на выезде уступили «КАМАЗу» из Набережных Челнов в матче 16-го тура Первой лиги.

Встреча, прошедшая в Набережных Челнах, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Иван Козлов (18-я минута).

«Сочи» (24 очка) прервал серию из девяти матчей без поражений в Первой лиги и идет на шестой позиции в таблице. До этого в последний раз сочинцы потерпели поражение от красноярского «Енисея» (0:1) 18 августа. «КАМАЗ» (19 очков) идет на 13-м месте.

В следующем матче «Сочи» 3 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик», «КАМАЗ» днем ранее на выезде сыграет с «Уфой».

КАМАЗ
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
Футбол, Первая лига, Тур 16
27.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Роберт Морено
Голы
КАМАЗ
Иван Козлов
18′
Составы команд
КАМАЗ
16
Илья Купцов
13
Валерий Почивалин
18
Дмитрий Тананеев
81
Никита Мельников
6
Иван Козлов
17′
22
Павел Горелов
7
Руслан Аюкин
82′
4
Артем Абрамов
84′
8
Дмитрий Стародуб
84′
3
Даниил Маругин
42
Юрий Кириллов
69′
53
Александр Дерюгин
11
Руслан Апеков
70′
14
Сурхайхан Абдуллаев
17
Максим Лаук
69′
9
Давид Караев
Сочи
35
Александр Дегтев
15
Кирилл Суслов
22
Олег Кожемякин
27
Кирилл Заика
14
Кирилл Кравцов
73′
17
Артем Макарчук
21
Игнасио Сааведра
11
Павел Мелешин
77
Илья Сафронов
58′
28
Руслан Магаль
7
Владимир Писарский
70′
9
Артур Шушеначев
59
Руслан Барт
51′
58′
29
Кирилл Никитин
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
КАМАЗ
Сочи
Первая лига: таблица и календарь