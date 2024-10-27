«Сочи» на выезде проиграл «КАМАЗу» со счетом 1:0

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболисты «Сочи» на выезде уступили «КАМАЗу» из Набережных Челнов в матче 16-го тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Набережных Челнах, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Иван Козлов (18-я минута).
«Сочи» (24 очка) прервал серию из девяти матчей без поражений в Первой лиги и идет на шестой позиции в таблице. До этого в последний раз сочинцы потерпели поражение от красноярского «Енисея» (0:1) 18 августа. «КАМАЗ» (19 очков) идет на 13-м месте.
В следующем матче «Сочи» 3 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик», «КАМАЗ» днем ранее на выезде сыграет с «Уфой».