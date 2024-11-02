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«Уфа» обыграла «КАМАЗ» в матче 17-го тура Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и «КАМАЗ».

Источник: ФК "Балтика"

Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым из Троицка. «Уфа» обыграла «КАМАЗ» со счётом 2:1.

На 40-й минуте полузащитник «Уфы» Артём Гуренко открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 67-й минуте защитник Александр Теняев. Один мяч гостей отыграл хавбек Борис Фартуна, реализовав 11-метровый удар.

После 17 сыгранных матчей «Уфа» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков. «КАМАЗ» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 19 очков.

Уфа
2:1
Первый тайм: 1:0
КАМАЗ
Футбол, Первая лига, Тур 17
2.11.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Уфа
Артем Гуренко
40′
Александр Теняев
67′
КАМАЗ
Борис Фартуна
84′
Составы команд
Уфа
1
Олег Баклов
4
Даниил Корнюшин
5
Денис Кутин
75′
18
Артем Гуренко
45
Александр Теняев
62
Вадим Карпов
15
Валерий Бочеров
27
Андрей Анисимов
77′
7
Александр Перченок
97
Роман Пасевич
82′
87′
38
Глеб Захаров
11
Владислав Ложкин
77′
93
Виктор Гараев
88
Мигран Агеян
90′
10
Расул Гыстаров
КАМАЗ
16
Илья Купцов
13
Валерий Почивалин
18
Дмитрий Тананеев
81
Никита Мельников
6
Иван Козлов
22
Павел Горелов
7
Руслан Аюкин
63′
4
Артем Абрамов
8
Дмитрий Стародуб
74′
14
Сурхайхан Абдуллаев
42
Юрий Кириллов
79′
3
Даниил Маругин
11
Руслан Апеков
63′
9
Давид Караев
17
Максим Лаук
64′
33
Борис Фартуна
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уфа
КАМАЗ
Первая лига: таблица и календарь