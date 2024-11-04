«Торпедо» — чемпион первого круга. Гогниев вновь критикует судей. 17-й тур ФНЛ

— Ребята выполнили установку на 90 процентов, — заметил Талалаев. — Немного не хватило креатива. На мой взгляд, могли закончить матч со счетом 4:1 или 4:2. Реализация — самая главная наша проблема. Нехватку креатива компенсируем командной игрой и дисциплиной. Это радует. После кубковой встречи с «Уралом», если помните, я сказал, что мне стыдно тренировать эту команду. А сейчас я очень доволен, что работаю с такими техничными, способными, организованными ребятами. Пряхин должен почувствовать себя звездой. Но для этого надо реализовывать моменты. Гол издали? Ребята молодцы. Мы над этим работаем. Если на тренировках они бьют выше створа, им приходится кувыркаться, отжиматься и так далее. Если не начнут в створ попадать, то хотя бы станут координированными. (Улыбается.).