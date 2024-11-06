«Я затянул с отставкой Гончаренко. Сейчас решил, что нужна встряска». Президент «Урала» — о тренере Шатове и своем здоровье

— Ну… 6 очков — это все-таки не так уж и мало. Приняли вот такое решение. Знаете, я уже не раз говорил, что допустил ошибку в прошлом сезоне. Надо было раньше расставаться с Виктором Михайловичем Гончаренко. Команда уже нуждалась во встряске. Сейчас решил с этим не затягивать. Думаю, мы все сделали правильно. Встряхнули ребят. Евгений Геннадьевич Аверьянов — хороший тренер, мы ему благодарны за работу. Но ему пока, видимо, немного не хватило опыта. В итоге назначили исполняющим обязанности главного тренера Олега Шатова.