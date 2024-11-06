«Я затянул с отставкой Гончаренко. Сейчас решил, что нужна встряска». Президент «Урала» — о тренере Шатове и своем здоровье

— Почему именно сейчас решили расстаться с главным тренером команды Евгением Аверьяновым? «Урал» идет на четвертом месте, отставание от второй строчки — 6 очков.
— Ну… 6 очков — это все-таки не так уж и мало. Приняли вот такое решение. Знаете, я уже не раз говорил, что допустил ошибку в прошлом сезоне. Надо было раньше расставаться с Виктором Михайловичем Гончаренко. Команда уже нуждалась во встряске. Сейчас решил с этим не затягивать. Думаю, мы все сделали правильно. Встряхнули ребят. Евгений Геннадьевич Аверьянов — хороший тренер, мы ему благодарны за работу. Но ему пока, видимо, немного не хватило опыта. В итоге назначили исполняющим обязанности главного тренера Олега Шатова.
— Почему именно его?
— Он был сильным футболистом. Входил в штаб Аверьянова, показывает, что очень хочет стать тренером.
— Но у него ведь нет лицензии Pro?
— Все верно. Поэтому пока мы дали ему четыре игры. До зимней паузы. В этой ситуации посчитали, что нет смысла приглашать специалиста со стороны. Он просто-напросто не успеет за столь короткий срок разобраться в делах команды, в составе. Поэтому сейчас сделали ставку на своего тренера. Посмотрим, как Олег себя проявит. От этого и будем отталкиваться.
— Вам не кажется, что тренерского опыта у Шатова меньше, чем у Аверьянова?
— Да, так и есть. Согласен. Но когда-то же нужно начинать. Шатов знает изнутри, что происходит в «Урале». Все мы на него надеемся.
— Что не нравится в игре «Урала»?
— Четыре поражения за первый круг. Многовато. Есть проблемы с реализацией. Хотя, считаю, для команды созданы все условия. Но что-то не получилось… Я уже заметил, что Аверьянову не хватило опыта. Евгений Геннадьевич всегда был вторым тренером, помощником. Главный тренер — это, конечно, другая работа.
— Сейчас в ФНЛ лидируют «Торпедо» и «Балтика». Не считаете, что эти команды превосходят «Урал» по составу?
— Я не Нострадамус и не могу сейчас вам сказать, кто в итоге выйдет в РПЛ напрямую. Что касается состава, не считаю, что «Торпедо» и Балтика" нас сильнее. Мы же недавно встречались с автозаводцами. Вели в счете, игра шла в одни ворота! Но то, что в компенсированное время сотворил судья… Придумал…
— Вы про пенальти в ваши ворота?
— Пенальти точно не соответствовал духу игры. На поле была одна команда. Наша. Поэтому я и не считаю, что по подбору исполнителей «Торпедо» нас сильнее.
— Как вам именитый новичок команды Юсупов?
— Мы им довольны. Опытный полузащитник. Он нас усилил.
— Основной форвард Секулич пропустил уже два тура из-за травмы. Когда его ждать на поле?
— С сегодняшнего дня должен был вернуться в общую группу.
— Если позволите, вопрос про ваше здоровье. Периодически появляется информация, что вы летаете на лечение в Германию…
— Скрывать не стану. Езжу в Германию, прохожу определенные процедуры. Болельщики же видят, что меня нет на скамейке. Раньше я никогда матчи своей команды не пропускал…
— Насколько все серьезно?
— Да нормально все. Все хорошо.
Виталий Айрапетов