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«Балтика» одержала волевую победу над «Нефтехимиком» в матче 18-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и калининградская «Балтика».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Кирилл Силантьев (Самара). «Балтика» обыграла «Нефтехимик» со счётом 2:1.

На 42-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Данила Емельянов открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 63-й минуте забил хавбек Александр Осипов. Победный мяч гостей на 73-й минуте оформил Юрий Ковалёв — 2:1.

После 18 сыгранных матчей «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 36 очков. Возглавляет таблицу московское «Торпедо», у которого также 36 очков.

Нефтехимик
1:2
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Первая лига, Тур 18
9.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Андрей Талалаев
Голы
Нефтехимик
Данила Емельянов
42′
Балтика
Александр Осипов
63′
Юрий Ковалев
73′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
24
Александр Кахидзе
65
Николай Толстопятов
9
Кирилл Морозов
17
Эдуард Валиахметов
73
Максим Петров
99
Данила Емельянов
90
Константин Шильцов
28′
81′
6
Даниил Родин
10
Рашид Магомедов
72′
47
Ренат Голыбин
14
Матвей Першин
72′
11
Саид Алиев
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
5
Александр Осипов
16
Кевин Андраде
56′
8
Андрей Мендель
19
Сергей Пряхин
11
Юрий Ковалев
81′
13
Денис Терентьев
17
Владислав Саусь
40′
46′
96
Амир Мохаммад
90+2′
95
Илья Петров
59′
14
Хызыр Аппаев
70
Абу-Саид Эльдарушев
85′
57
Дмитрий Бегун
99
Виталий Лисакович
46′
9
Илья Стефанович
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нефтехимик
Балтика
Первая лига: таблица и календарь