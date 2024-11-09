«Балтика» одержала волевую победу над «Нефтехимиком» в матче 18-го тура Первой лиги

После 18 сыгранных матчей «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 36 очков. Возглавляет таблицу московское «Торпедо», у которого также 36 очков.