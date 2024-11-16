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«Чайка» в своем фан-шопе продает место в команде на сборах за 249 999 рублей

Футбольный клуб «Чайка», выступающий в Мелбет Первой лиге, в своем фан-шопе продает место в команде на сборах за сумму в 249 999 рублей.

Источник: ФК "Чайка"

Также клуб предлагает возможность принять участие в тренировке с командой за 20 тыс. рублей. За сумму в 50 тыс. рублей желающие смогут отправиться с подопечными Евгения Калешина на выезд. Это предложение включает в себя трансфер, проживание, питание в отеле с игроками «Чайки», посещение матча.

Источник: ФК "Чайка"

Кроме того, за 50 тыс. рублей тренерский штаб клуба из Песчанокопского готов провести занятие для желающей команды. Заплатив 5 тыс. рублей, можно позвонить главному тренеру «Чайки», чтобы узнать «настроение в команде и последние новости».

Чайка