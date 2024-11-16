«Чайка» в своем фан-шопе продает место в команде на сборах за 249 999 рублей

Также клуб предлагает возможность принять участие в тренировке с командой за 20 тыс. рублей. За сумму в 50 тыс. рублей желающие смогут отправиться с подопечными Евгения Калешина на выезд. Это предложение включает в себя трансфер, проживание, питание в отеле с игроками «Чайки», посещение матча.