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«Уфа» обыграла «Сокол» в матче Первой лиги

«Уфа» обыграла саратовский «Сокол» в 19-м туре Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Уфа» переиграл саратовский «Сокол» в матче 19-го тура Первой лиги.

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Андрей Анисимов (49-я минута) и Мигран Агеян (58).

«Уфа», набрав 20 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» с 19 баллами располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Уфа» 22 ноября на выезде сыграет с «Сочи», а «Сокол» двумя днями позднее примет московское «Торпедо».

Уфа
2:0
Первый тайм: 0:0
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 19
16.11.2024, 13:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Алексей Бага
Голы
Уфа
Андрей Анисимов
49′
Мигран Агеян
58′
Составы команд
Уфа
1
Олег Баклов
4
Даниил Корнюшин
5
Денис Кутин
18
Артем Гуренко
62
Вадим Карпов
88
Мигран Агеян
7
Александр Перченок
59′
81′
89
Дмитрий Стоцкий
27
Андрей Анисимов
86′
10
Расул Гыстаров
21
Никита Мацхарашвили
86′
22
Алихан Шаваев
97
Роман Пасевич
90′
8
Шамиль Исаев
90+1′
11
Владислав Ложкин
81′
9
Владислав Адаев
Сокол
35
Петр Косаревский
27
Артем Молодцов
51
Антон Синяк
13
Дмитрий Иванов
20
Данил Полубояринов
23
Иван Чуриков
11
Владлен Бабаев
64′
7
Владислав Самко
22
Роман Юзепчук
64′
92
Егор Карпицкий
77
Дмитрий Сасин
74′
9
Владислав Шпитальный
88
Александр Гуз
84′
10
Шамиль Саадуев
55
Артем Максименко
74′
69
Роман Ермолин
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уфа
Сокол
Первая лига: таблица и календарь