«Уфа» обыграла «Сокол» в матче Первой лиги

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Уфа» переиграл саратовский «Сокол» в матче 19-го тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Андрей Анисимов (49-я минута) и Мигран Агеян (58).
«Уфа», набрав 20 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» с 19 баллами располагается на 15-й строчке.
В следующем туре «Уфа» 22 ноября на выезде сыграет с «Сочи», а «Сокол» двумя днями позднее примет московское «Торпедо».