«Балтика» вырвала победу у «КАМАЗА» в концовке матча 19-го тура Первой лиги

После 19 сыгранных матчей «Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 39 очков. «КАМАЗ» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Родиной» (23 ноября), а «КАМАЗ» — с «Черноморцем» (24 ноября).