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«Балтика» вырвала победу у «КАМАЗА» в концовке матча 19-го тура Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и калининградская «Балтика».

Источник: ФК "Балтика"

Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 86-й минуте забил защитник «Балтики» Натан Гассама.

После 19 сыгранных матчей «Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 39 очков. «КАМАЗ» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Родиной» (23 ноября), а «КАМАЗ» — с «Черноморцем» (24 ноября).

КАМАЗ
0:1
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Первая лига, Тур 19
16.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Натан Гассама
86′
Составы команд
КАМАЗ
16
Илья Купцов
3
Даниил Маругин
27′
13
Валерий Почивалин
18
Дмитрий Тананеев
40′
81
Никита Мельников
6
Иван Козлов
8
Дмитрий Стародуб
22
Павел Горелов
33
Борис Фартуна
81′
14
Сурхайхан Абдуллаев
42
Юрий Кириллов
80′
53
Александр Дерюгин
9
Давид Караев
56′
81′
17
Максим Лаук
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
5
Александр Осипов
16
Кевин Андраде
8
Андрей Мендель
19
Сергей Пряхин
33′
96
Амир Мохаммад
17
Владислав Саусь
81′
13
Денис Терентьев
95
Илья Петров
37′
22
Николай Титков
60′
4
Натан Гассама
10
Алекс Фернандес
60′
9
Илья Стефанович
70
Абу-Саид Эльдарушев
21′
60′
14
Хызыр Аппаев
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
КАМАЗ
Балтика
Первая лига: таблица и календарь