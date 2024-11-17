Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы это видели». Улётный выстрел со своей половины поля в Первой лиге стал победным! Видео

«Черноморец» забивает так уже второй раз в сезоне!

Источник: ФК «Черноморец»

Интересно, считают ли аналитики количество голов с центра поля по лигам? Если такая статистика за сезон и существует, то в ней российская Мелбет Первая лига должна быть в лидерах. Смотрите сами: в июле голом с центра отметился Мераб Уридия из «Черноморца», в сентябре — Тимур Жамалетдинов и Георгий Гонгадзе. И вот сегодня — снова футболист из «Черноморца» — Роман Акбашев.

Команда из Новороссийска приехала в гости в Черкизово — там свои домашние матчи проводит «Родина». Наверное, прозвучит удивительно, но скорее гости подходили к встрече в статусе фаворита. Хотя прошлый сезон московская команда закончила на пятом месте, а «Черноморец» — на 15-м. Сейчас всё иначе: гости перед игрой шли шестыми, а хозяева — 10-ми.

Игру тяжело было назвать яркой. За весь первый тайм — четыре удара на двоих, при этом сразу 24 фола (не все такой статистики за весь матч достигают). За весь второй — семь, и это на две команды! Но главное, что классного выстрела Акбашева с метров 55−60 (ещё на 22-й минуте) хватило, чтобы заполонить соцсети. И, скорее всего, стать главным хайлайтом всего тура. Комментатору Артёму Шмелькову только оставалось сказать: «Мы это видели». Посмотрите и вы.

Хотя «Родина» и играла дома — сравнять счёт не получилось. И этот гол стал не просто эффектным, но и победным.

Так в Первой лиге завершился 19-й тур. А вот тут вы можете ознакомиться с её турнирной таблицей.

Максим Пахомов

Родина
0:1
Первый тайм: 0:1
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 19
17.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Сапсан Арена
Главные тренеры
Филипп Соколинский
Олег Василенко
Голы
Черноморец
Роман Акбашев
24′
Составы команд
Родина
16
Александр Корякин
15
Хетаг Кочиев
26
Артем Мещанинов
38
Леон Мусаев
72
Астемир Гордюшенко
55
Митя Крижан
9
Амур Калмыков
10
Йорди Рейна
33
Алан Агаев
59′
11
Святослав Кожедуб
86′
88
Артем Сокол
81′
30
Максим Данилин
89
Руслан Мальцев
81′
28
Матвей Бурлаков
90′
Черноморец
1
Даниил Фролкин
5
Виталий Стежко
17
Денис Фомин
44
Анри Чичинадзе
6
Руслан Фищенко
13
Роман Акбашев
2
Василий Черов
90′
4
Никола Кумбурович
3
Магомед Мусалов
90′
40
Александр Безчаснюк
21
Егор Иванов
51′
63′
27
Даниил Гурченко
9
Мераби Уридия
79′
57
Вячеслав Кротов
23
Никита Никифоров
63′
69
Илья Родионов
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Родина
Черноморец
Первая лига: таблица и календарь