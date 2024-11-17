«Мы это видели». Улётный выстрел со своей половины поля в Первой лиге стал победным! Видео

Игру тяжело было назвать яркой. За весь первый тайм — четыре удара на двоих, при этом сразу 24 фола (не все такой статистики за весь матч достигают). За весь второй — семь, и это на две команды! Но главное, что классного выстрела Акбашева с метров 55−60 (ещё на 22-й минуте) хватило, чтобы заполонить соцсети. И, скорее всего, стать главным хайлайтом всего тура. Комментатору Артёму Шмелькову только оставалось сказать: «Мы это видели». Посмотрите и вы.