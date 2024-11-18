Две драки и чудо-гол со своей половины поля. Что произошло в туре Первой лиги

Мелбет Первая лига близка к уходу на зимнюю паузу: до неё осталось ещё два тура, а в 19-м мы получили сразу несколько эмоциональных моментов. «Балтика» продавила всех своей победной серией и стала единоличным лидером, «Арсенал» опять сыграл вничью и вылетел из топ-4, в двух матчах футболисты получили красные карточки за драки, а Роман Акбашев забил потрясающий гол со своей половины поля.