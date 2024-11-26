Иванов: «Довольны работой Шатова в “Урале”. Мы не ищем ему замену»

«У команды хорошая серия матчей, но пока поздравлять нас не стоит. Мы ничего пока не выиграли! В клубе довольны работой Олега Шатова на посту тренера нашей команды, и мы не ищем ему замену.



Когда утвердим его в должности главного тренера? Олег хорошо выполняет свою работу. Пускай продолжает работать в том же духе, а дальше будет видно», — сказал Иванов в беседе с корреспондентами Sport24 Владиславом Шапиро.