Иванов: «Довольны работой Шатова в “Урале”. Мы не ищем ему замену»

6 ноября бывший футболист «Зенита» и сборной России возглавил екатеринбургскую команду после отставки Евгения Аверьянова. Под руководством Шатова «Урал» выиграл все три проведенных матча — с «Шинником» (2:0), «Енисеем» (4:3) и «Аланией» (1:0).
«У команды хорошая серия матчей, но пока поздравлять нас не стоит. Мы ничего пока не выиграли! В клубе довольны работой Олега Шатова на посту тренера нашей команды, и мы не ищем ему замену.
Когда утвердим его в должности главного тренера? Олег хорошо выполняет свою работу. Пускай продолжает работать в том же духе, а дальше будет видно», — сказал Иванов в беседе с корреспондентами Sport24 Владиславом Шапиро.