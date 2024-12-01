«Сочи» победил «КАМАЗ», продлив беспроигрышную серию в Первой лиге до пяти матчей

По голу в ворота гостей забили Павел Мелешин и Кирилл Кравцов.
«Сочи» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 5 матчей и с 37 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «КАМАЗ» с 22 баллами находится на 13-й строчке.
Футболисты «Сочи» одержали домашнюю победу над ФК «КАМАЗ» (2:0) из Набержных Челнов в матче 21-го тура Мелбет — Первой лиги.
По голу в ворота гостей забили Павел Мелешин и Кирилл Кравцов.
«Сочи» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 5 матчей и с 37 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «КАМАЗ» с 22 баллами находится на 13-й строчке.
Роберт Морено
Ильдар Ахметзянов
Павел Мелешин
21′
Кирилл Кравцов
36′
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
27
Кирилл Заика
14
Кирилл Кравцов
79′
17
Артем Макарчук
21
Игнасио Сааведра
86′
22
Олег Кожемякин
15′
15
Кирилл Суслов
28
Руслан Магаль
90′
5
Павел Маслов
10
Мартин Крамарич
90′
89
Владислав Лазарев
11
Павел Мелешин
67′
7
Владимир Писарский
59
Руслан Барт
43′
66′
29
Кирилл Никитин
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
18
Дмитрий Тананеев
23
Артем Гюрджан
53
Александр Дерюгин
22
Павел Горелов
79′
4
Артем Абрамов
56′
14
Сурхайхан Абдуллаев
13
Валерий Почивалин
69′
7
Руслан Аюкин
33
Борис Фартуна
81′
77
Никита Платон
42
Юрий Кириллов
56′
11
Руслан Апеков
9
Давид Караев
69′
17
Максим Лаук
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)