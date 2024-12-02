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Олег Кононов подвёл итоги первой части сезона для московского «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов подвёл итоги первой части сезона для своей команды.

Источник: Чемпионат.com

«Первую часть сезона мы провели хорошо. Я уже отмечал, что у нас хорошая команда — руководитель, тренерский штаб и, конечно, игроки. Иногда хотелось большего, было много ничьих. Но что есть, то есть. Значит, заслуживаем. Оценку поставлю хорошую: по пятибалльной шкале на “четыре” мы наработали. Все важные игры впереди. Про радость ещё рано говорить. У нас есть команда, есть хорошие предпосылки», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче.

Торпедо
1:0
Первый тайм: 1:0
Тюмень
Футбол, Первая лига, Тур 21
1.12.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 1257 зрителей
Главные тренеры
Олег Кононов
Игорь Меньщиков
Голы
Торпедо
Игорь Горбунов
33′
Составы команд
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
3
Александр Иваньков
15
Егор Данилкин
99
Глеб Шевченко
52
Равиль Нетфуллин
87
Андрей Костин
2
Юрий Коледин
84′
22
Владислав Галкин
90
Боян Роганович
88′
19
Руслан Байтуков
17
Игорь Горбунов
73′
7
Аршак Корян
38
Александр Чупаев
73′
9
Максим Максимов
69
Ираклий Манелов
73′
89
Руслан Червяков
Тюмень
97
Евгений Гошев
30
Давид Шавлохов
34
Максим Храмцов
72
Александр Бем
4
Данил Кленкин
43′
13
Михаил Петров
58′
24
Александр Коротаев
36
Артем Воропаев
46′
31
Денис Ткачук
32
Артем Кулишев
46′
90
Ислам Мокаев
70
Андрей Марьянов
46′
17
Кирилл Косарев
11
Данил Карпов
46′
20
Оливье Кенфак
75′
9
Дмитрий Купцов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торпедо
Первая лига: таблица и календарь