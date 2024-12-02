«Торпедо» еще уникально, а Шатов оступился. Главное в последнем туре Первой лиги перед НГ

«Енисей» свои моменты реализовал, в том числе Андрей Окладников, забивший в 100-м матче за клуб. А вот у туляков дела обстоят хуже: у команды было два 100-процентных момента, но в первом случае чудеса реакции показал Егор Шамов, а во втором — пустой угол ворот собой закрыл Александр Масловский, который за несколько минут до этого ещё и стал автором второго гола.