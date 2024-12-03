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«Торпедо» объявило о назначении Ари на пост спортивного директора

Футбольный клуб «Торпедо» официально объявил о назначении на пост спортивного директора чёрно-белых 38-летнего Ари, ранее выступавшего за сборную России, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

Источник: Чемпионат.com

«Добро пожаловать в наш клуб!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее также стало известно, что под вопросом находится будущее президента клуба Александра Волнушкина. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 17 января. Вопрос о продлении сотрудничества будет обсуждаться на заседании совета директоров после зимнего отпуска.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.

Торпедо
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