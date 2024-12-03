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Ари: предложение присоединиться к «Торпедо» поступило мне от Олега Кононова

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари прокомментировал своё назначение на пост спортивного директора московского «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

«Предложение присоединиться к “Торпедо” поступило мне от Олега Георгиевича Кононова, за что я ему очень благодарен. С ним у нас всегда складывались очень тёплые рабочие отношения. Мы совместно многого достигли в другом амплуа, когда я был действующим футболистом, а Олег Георгиевич — моим тренером. Не скрою, у меня были определённые сомнения, потому что я ещё являлся действующим футболистом в Бразилии, и для меня это серьёзный шаг по завершению игровой карьеры и переходу к работе в новом статусе. Ещё раз хочу поблагодарить за доверие Леонида Соболева, Олега Кононова и клуб “Торпедо”, — приводит слова Ари пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Торпедо
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