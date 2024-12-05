Ари заявил, что решение о подписании Погба должен принимать президент «Торпедо»

— Вы действительно считаете возможным приглашение Погба?
— Почему нет?
— Финансово «Торпедо» сможет себе позволить его подписание?
— Как я уже отмечал, я не говорю о зарплате. Я не уполномочен этого делать. Все всегда будет решать президент!
Ари занял должность спортивного директора автозаводцев 3 декабря.
«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.