Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ари заявил, что решение о подписании Погба должен принимать президент «Торпедо»

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари ответил на вопрос «СЭ» о возможном подписании чемпиона мира в составе сборной Франции Поля Погба.

Источник: Reuters

— Вы действительно считаете возможным приглашение Погба?

— Почему нет?

— Финансово «Торпедо» сможет себе позволить его подписание?

— Как я уже отмечал, я не говорю о зарплате. Я не уполномочен этого делать. Все всегда будет решать президент!

Ари занял должность спортивного директора автозаводцев 3 декабря.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

Торпедо
Первая лига: таблица и календарь