РФС отклонил жалобу Лебеденко на «Торпедо»

Лебеденко ранее в августе завершил карьеру игрока, проведя прощальный матч за «Торпедо» в рамках шестого тура Первой лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Данная встреча была приурочена к празднованию 100-летнего юбилея автозаводцев, а сам матч стал для Лебеденко 250-м в составе «Торпедо».