РФС отклонил жалобу Лебеденко на «Торпедо»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) отклонил жалобу бывшего футболиста «Торпедо» Игоря Лебеденко на московский клуб, сообщается на официальном сайте организации.
Лебеденко подал заявление в палату по разрешению споров РФС о взыскании с «Торпедо» компенсации за его обучение тренерской лицензии и иных выплат, но на своем заседании во вторник, 24 декабря, орган принял решение отказать 41-летнему специалисту.
Лебеденко ранее в августе завершил карьеру игрока, проведя прощальный матч за «Торпедо» в рамках шестого тура Первой лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Данная встреча была приурочена к празднованию 100-летнего юбилея автозаводцев, а сам матч стал для Лебеденко 250-м в составе «Торпедо».
После игры Лебеденко объявил, что останется в клубе и будет приносить «Торпедо» пользу уже в другом статусе. В декабре бывший форвард должен был начать обучение в академии РФС на тренерскую лицензию.