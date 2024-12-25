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РФС отклонил жалобу Лебеденко на «Торпедо»

РФС отклонил жалобу экс-футболиста «Торпедо» Лебеденко на клуб.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) отклонил жалобу бывшего футболиста «Торпедо» Игоря Лебеденко на московский клуб, сообщается на официальном сайте организации.

Лебеденко подал заявление в палату по разрешению споров РФС о взыскании с «Торпедо» компенсации за его обучение тренерской лицензии и иных выплат, но на своем заседании во вторник, 24 декабря, орган принял решение отказать 41-летнему специалисту.

Лебеденко ранее в августе завершил карьеру игрока, проведя прощальный матч за «Торпедо» в рамках шестого тура Первой лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Данная встреча была приурочена к празднованию 100-летнего юбилея автозаводцев, а сам матч стал для Лебеденко 250-м в составе «Торпедо».

После игры Лебеденко объявил, что останется в клубе и будет приносить «Торпедо» пользу уже в другом статусе. В декабре бывший форвард должен был начать обучение в академии РФС на тренерскую лицензию.

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