Российский футболист помог в очистке пляжей Краснодарского края от мазута

«Когда я увидел масштабы этого бедствия, у меня не было сомнений в том, что я должен быть здесь. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь природному миру восстановиться, и я верю, что каждый маленький шаг важен. Для меня это не просто вопрос экологии — это вопрос нашего будущего и будущих поколений», — поделился спортсмен.