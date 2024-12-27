Президент «Урала»: «Сейчас отдать Ишкова в клуб РПЛ — испортить пацану жизнь»

«В клуб никто не обращался. Не готовы обсуждать предложения по Илье. Я считаю, сейчас отдать его в клуб РПЛ — все равно, что испортить пацану жизнь. Окончание контракта? Не знаю, откуда эта информация. Контракт у него не заканчивается. Он наш воспитанник, он будет у нас играть. Когда мы поймем, что он действительно готов к РПЛ и готов именно играть, а не сидеть на лавке или ходить по арендам, тогда будем решать его судьбу», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.