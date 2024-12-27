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Президент «Урала»: «Сейчас отдать Ишкова в клуб РПЛ — испортить пацану жизнь»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее юного полузащитника екатеринбуржцев Ильи Ишкова.

Источник: ФК "Урал"

«В клуб никто не обращался. Не готовы обсуждать предложения по Илье. Я считаю, сейчас отдать его в клуб РПЛ — все равно, что испортить пацану жизнь. Окончание контракта? Не знаю, откуда эта информация. Контракт у него не заканчивается. Он наш воспитанник, он будет у нас играть. Когда мы поймем, что он действительно готов к РПЛ и готов именно играть, а не сидеть на лавке или ходить по арендам, тогда будем решать его судьбу», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

В нынешнем сезоне 19-летний Илья Ишков провел за «Урал» 17 матчей и забил 2 гола. Стоимость футболиста оценивается в 700 тысяч евро по версии Transfermarkt.

Урал
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