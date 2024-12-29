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Роман Широков: не надо в российском футболе искать логику

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков поделился мнением о назначении бывшего футболиста Ари на должность спортивного директора в московское «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

— Как вы поняли логику назначения Ари в «Торпедо»?

— Не надо в российском футболе искать логику. Если бы она была, я бы уже давно работал спортивным директором клуба РПЛ. И Аршавин бы не отвечал только за детский футбол.

— Вы расстроены, что он отвечает только за детский футбол?

— Не то чтобы расстроен, просто давно пришло время больше доверять своим. Андрей давно работает в «Зените» в системе, плюс он получил образование, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

3 декабря пресс-служба «Торпедо» официально объявила о назначении на пост спортивного директора чёрно-белых 38-летнего Ари, ранее выступавшего за сборную России, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

Торпедо