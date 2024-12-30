«СКА-Хабаровск» объявил об уходе капитана команды Юрия Бавина

Бавин является воспитанником академии московского ЦСКА. За свою карьеру полузащитник также успел поиграть в составе португальской «Лейрии», «Зенита-2», «Ротора», «Урала» и «Тамбова». В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 15 матчах хабаровского клуба, в которых отдал две результативные передачи.