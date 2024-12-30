Главный тренер «Ротора» Бояринцев: 2024 год я занесу себе в актив

Если мы более удачно играли бы домашние матчи, могли бы сделать небольшую сенсацию и подобраться к лидерам. Но потеряли много очков дома. Если оценивать нашу игру, мы находимся на своём месте. Нас нельзя сравнивать с «Уралом», «Сочи» и «Балтикой». Нам ещё надо чуть-чуть подрасти до этих команд. Но с этими клубами можно играть и конкурировать. У меня хорошие ребята, для которых нет авторитетов. Мы бьёмся и показываем определённую игру. Мы ушли в отпуск в хорошем настроении. Теперь у нас есть время для более глобальной подготовки, нежели летом. Сейчас у нас хорошее настроение для работы«, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.