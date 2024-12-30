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Главный тренер «Ротора» Бояринцев: 2024 год я занесу себе в актив

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев подвёл итоги уходящего 2024 года.

Источник: Чемпионат.com

Специалист отметил, что в отпуск команда ушла в хорошем настроении. «Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет первой лиги.

«Конечно, 2024 год я занесу себе в актив. Я принял команду, удалось удачно завершить сезон, выведя “Ротор” в Первую лигу. А также для меня было принципиально обыграть “Новосибирск” в стыках. Я рад, что оказался в клубе с такой историей. Мы хорошо выступили в первой части сезона в качестве дебютанта. Понятно, что в весенней стадии будет не всё так просто, но основная задача — зацепиться за Первую лигу и расти вместе с командой.

Если мы более удачно играли бы домашние матчи, могли бы сделать небольшую сенсацию и подобраться к лидерам. Но потеряли много очков дома. Если оценивать нашу игру, мы находимся на своём месте. Нас нельзя сравнивать с «Уралом», «Сочи» и «Балтикой». Нам ещё надо чуть-чуть подрасти до этих команд. Но с этими клубами можно играть и конкурировать. У меня хорошие ребята, для которых нет авторитетов. Мы бьёмся и показываем определённую игру. Мы ушли в отпуск в хорошем настроении. Теперь у нас есть время для более глобальной подготовки, нежели летом. Сейчас у нас хорошее настроение для работы«, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

Ротор
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