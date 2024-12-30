Руководство «Алании» объявило о сокращении бюджета и омоложении состава

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бюджет владикавказской «Алании» в новом году будет сокращен, руководство взяло курс на омоложение состава команды, заявил вице-президент футбольного клуба из Северной Осетии Данил Гуриев.
«Алания», чемпион России 1995 года, выступает в Первой лиге России. Владикавказская команда перед началом сезона ставила цель бороться за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Клуб занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России с 18 очками.
«На протяжении последних пяти лет наша команда демонстрировала хорошие результаты и стремилась к высокому уровню благодаря совместным усилиям всех, кто вовлечен в развитие клуба. Что-то получалось, а что-то — нет. Но одно можно сказать точно — мы гордимся тем, что об “Алании” снова заговорила вся страна и клуб по праву занимает достойное место в российском футболе. Однако текущая экономическая ситуация и ряд внешних факторов поставили перед нами серьезные вызовы», — приводит слова Гуриева официальный Telegram-канал «Алании».
«В связи с этим руководство клуба вынуждено принять сложное, но необходимое решение о сокращении бюджета. Одновременно мы берем курс на омоложение нашего состава, что позволит дать шанс молодым и перспективным футболистам раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в будущее команды. “Алания” всегда была и остается символом и гордостью Осетии. Мы уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости клуба. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить наш клуб и его традиции, обеспечить достойные условия для работы и подготовки команды, а также продолжить радовать наших болельщиков», — добавил функционер.